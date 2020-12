Dow Jones anuncia índice de criptomoedas para 2021

A S&P Dow Jones anunciou o lançamento de um índice de criptomoedas em 2021, esse índice acontece por conta da evolução do mercado de ativos digitais e a necessidade de dados confiáveis de preços. Segundo a S&P Dow Jones os recursos do índice devem facilitar o acesso de investidores à nova classe de ativos.

Como esse anuncio influencia o mercado de criptomoedas e o setor? Especialistas do mercado dão sua opinião sobre o assunto:

Segundo João Canhada, CEO da Foxbit, “Isso mostra um grande avanço rumo a profissionalização do setor, apesar de já ter mais de 1000 exchanges em diversas localidades, o mercado tradicional precisa de fontes mais tradicionais e confiáveis dentro do setor financeiro para se expor a ativos digitais como o Bitcoin dado a alta regulamentação. Um índice como esse vai refletir em uma formação de preço mais justa ao ativos digitais e ajudar a diminuir sua volatilidade no longo prazo e permitindo que diversas instituições tradicionais participem do setor, isso adiciona uma liquidez enorme e potencializa o Bitcoin no longo prazo.”

Para Bernardo Schucman, CEO da FastBlock, “O índice é visto com muito bons olhos, pois o preço dos bitcoins é muito variável de exchange para exchange e ter um índice arbitrado por uma instituição do nível S&P Dow Jones, traz uma credibilidade e segurança maior para o ativo digital e para futuros investidores”.