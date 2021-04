Dourado e a passagem na Iacanga, Juliana e os não vacinados e Fernando mais busão

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando ao Poder Executivo a análise técnica para a reabertura da Avenida Iacanga no cruzamento das ruas do Ferro e Itarirí. No documento, o parlamentar cita foi procurado por moradores e comerciantes dos bairros Jardim Ipiranga e Mollon que relatam a necessidade da intervenção. Cita que tanto americanenses como barbarenses alegam que se trata de uma via de acesso estratégico para locomoção dos moradores das duas cidades e que foi utilizada por décadas como a principal ligação entre os dois bairros.

“Em visita ao nosso gabinete, o comerciante Amilton Faria, morador do Bairro Mollon, nos relatou sobre a grande dificuldade que as pessoas da região têm enfrentado com o fechamento do cruzamento, que é a única via que faz a ligação direta desde a Rua do Ferro até a Rua Itabirito, que por sua vez dá acesso a Avenida Brasil, uma das mais importantes vias de Americana. Esse trabalho sendo realizado facilitará o tráfego para ambos os lados”, destaca Silvio.

Prof.a Juliana quer saber quantos não tomaram 2a dose da vacina

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre o número de pessoas que ainda não retornaram aos postos de vacinação para receber a segunda dose do imunizante contra a Covid-19 em Americana. No documento, a parlamentar cita que o Ministério da Saúde apontou que cerca de 1,5 milhão de brasileiros não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 dentro do prazo previsto no Plano Nacional de Imunização (PNI). “O estado de São Paulo tem o maior número de pessoas com esquema vacinal atrasado, e este atraso pode prejudicar profundamente o plano de imunização da população brasileira”, destaca.

No requerimento, Juliana questiona quantas pessoas estão com a segunda dose da vacina contra Covid-19 atrasada na cidade. E do total pede para que se especifique quantos são idosos com mais de 70 anos. Quer saber ainda se poder público tem buscado ativamente as pessoas que não receberam a segunda dose para concluir a imunização. Por fim, pergunta se há previsão de ações de comunicação pública para conscientizar a população sobre a importância da conclusão de todas as etapas e protocolos para a imunização. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária da próxima quinta-feira (22).

Fernando da Farmácia quer mais ônibus no Mathiensen-Zanaga

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede a realização de estudos para a disponibilização de mais um ônibus na linha 114, responsável por interligar os bairros Mathiensen e Antônio Zanaga.

No documento, o parlamentar relata que moradores solicitaram o aumento da oferta de ônibus na linha, especificamente às seis da manhã, em função do grande número de pessoas que utilizam esse roteiro do transporte coletivo no horário.

“Os usuários relatam que, ao chegar na Cidade Jardim, o ônibus que saiu às 6 horas da Mathiensen já está lotado. O receio dos trabalhadores é a pandemia, porque não é possível manter o distanciamento dentro de um ônibus cheio”, destaca Fernando. “Acreditamos ser necessário que a empresa responsável adote medidas para evitar que o transporte público de Americana contribua para o aumento de casos de contaminação e óbitos em decorrência da Covid-19”, acrescenta.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

