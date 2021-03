Silvio Dourado apresenta assessoria

Vereador mais tímido de Americana nos dois primeiros meses de mandato, o novato Silvio Dourado (PL) apresentou ao NM sua assessoria para o mandato que ainda está no começo. Com 1.068 votos, ele foi o mais votado do PL (que também elegeu o pastor Marcos Caetano). Dourado foi eleito na segunda disputa que teve e foi muito bem votado também em 2016.

Compõem a assessoria de Dourado

Ticius Godoy, Advogado e Assessor Nível III, Chefe de Gabinete.

Marcelo José Garcia, Graduando em Gestão Pública, Assessor Nível II

Daniele Domiciano de Oliveira, Graduanda em Direito, Estagiária.

Marcos Silva Correa Barreto, Graduando em Gestão Pública, Assessor Nível II