Douglas vai buscar votos ‘nos 4 cantos’ da cidade

Homem forte no governo Diego De Nadai (2009-2014) e articulador político com larga experiência, Douglas Trindade/PSD começou a pré-campanha ‘comendo pelas beiradas’, mas acelerou nas últimas semanas e tem ‘firmado apoios’ em vários pontos da cidade.

No começo, DT usava mais as redes sociais para enviar mensagens de apoio/motivacionais para os amigos das redes. Mas a coisa mudou com a aproximação da eleição. A foto da reportagem foi tirada na região da Praia dos Namorados, mas ele tem andado com a pré-candidata do partido Talitha De Nadai nos quatro cantos da cidade.

DT deve contar com ‘parceiros’ de governo da época áurea do governo Diego para turbinar a campanha eleitoral a partir de outubro. A expectativa é que, uma vez na Câmara, Douglas venha a liderar grupos e ‘voar’ dada a larga experiência adquirida no período que ‘toreou’ os vereadores.