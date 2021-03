Douglas Tavolaro deixa presidência da CNN Brasil

São Paulo, 25 de março de 2021 — O jornalista Douglas Tavolaro deixa a presidência da CNN Brasil. Tavolaro se dedicará a projetos editoriais nos Estados Unidos. “Foi uma realização profissional memorável implantar a marca CNN no Brasil. Tenho uma alegria enorme do que fizemos. Desejo todo sucesso à empresa”, diz Tavolaro.

Tavolaro também vendeu sua participação societária para a família Menin, que passa a deter a totalidade do capital da CNN Brasil. Rubens Menin, acionista da CNN Brasil, reitera seu compromisso com a independência da emissora, destacando o papel de seu Conselho Editorial. Os executivos e profissionais da empresa continuarão a praticar o jornalismo independente que sempre a caracterizou, assentado sobre os pilares do mais elevado padrão editorial e ético, marca da CNN no mundo todo.

O nome do substituto de Douglas Tavolaro no cargo de CEO será anunciado nas próximas semanas. Uma transição de gestão será realizada e se estenderá pelo período 90 dias. A CNN Brasil agradece a Tavolaro e reconhece sua importância desde a concepção do projeto. Seu desempenho foi fundamental para consolidar a empresa como uma das principais e mais premiadas operações jornalísticas do país.