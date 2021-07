Barbarense Douglas Souza vira estrela em Tóquio. “Eu levanto bandeira, sim”

O jogador de vôlei Douglas Souza é uma das grandes atrações das Olimpíadas de Tóquio com vídeos mostrando os bastidores da seleção brasileira e da vila Olímpica. Filho de Santa Bárbara d’Oeste, Douglas está em sua segunda Olimpíada e tem tido enorme destaque em várias redes sociais.

Na Olimpíada dos stories. Na Rio-2016, os atletas ainda não haviam se acostumado com o então recém-lançado recurso do Instagram, no qual os vídeos curtos ficam disponíveis por apenas 24 horas. Em Tóquio, no entanto, diversos competidores têm usado e abusado da ferramenta para mostrar os bastidores do evento. Souza já desponta como favorito ao pódio dos “influencers olímpicos”: Douglas

Campeão olímpico em 2016 e da última Superliga pelo Taubaté, o jogador de 25 anos, já era bastante conhecido na modalidade por sua irreverência e espontaneidade, e também pelo fato de ter sido o primeprimeiro atleta assumidamente gay do vôlei masculino. Nos últimos dias, no entanto, ele viu crescer o seu número de seguidores no Instagram em mais de meio milhão (são 900.000 no momento, e contando…)…