Dotz já faz resgates em bitcoin

Agora, os clientes da Dotz têm mais uma opção para realizar resgates no catálogo do programa de fidelidade. A empresa, que passou pelo IPO em maio deste ano e, entre outros negócios, fechou colaboração com o Ant Group, braço financeiro do gigante Alibaba, dá mais um passo no universo de digital finance e da inovação. Em parceria com a Foxbit – uma das maiores e mais antigas exchanges de criptomoedas do mundo –, a companhia oferece a possibilidade de trocas de Dotz para aquisição de bitcoin.

“Além de uma inovação, estamos ampliando as possibilidades de uso da Moeda Dotz e dando mais liberdade para que o nosso consumidor escolha o que realmente tem impacto em seu dia a dia. Já tínhamos saído à frente trazendo a conversão de Dotz em dinheiro na conta digital, agora, o cliente pode transformar o saldo em criptomoedas também”, explica Ricardo Gazetta, Diretor de Novos Negócios da Dotz.

“Queremos popularizar o bitcoin e as outras criptomoedas. A nossa parceria com a Dotz é mais um passo para isso se tornar realidade e cada vez mais pessoas terem contato com um mercado inovador e terem a liberdade de escolher o que fazem com seu dinheiro”, explica Ricardo Dantas, Co-CEO da Foxbit.

Como a transação será realizada por meio dessa parceria, os clientes precisarão ter ou fazer o cadastro nas duas plataformas, Dotz e Foxbit.