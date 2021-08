Dos três deputados mais votados em Americana, Macris lidera conquista de verbas

Dos 3 deputados federais que receberam mais votos dos americanenses na eleição 2018-2022 e estão na mesma média de votos recebidos, Vanderlei Macris (PSDB) é o parlamentar que mais conquistou verbas para o município, considerando o atual mandato.

O mais votado pela população de Americana foi Vanderlei, que teve Eduardo Bolsonaro (PSL) bastante próximo nas urnas. Vanderlei obteve 15.251 votos, enquanto o filho do atual presidente recebeu 14.409 votos no município. Em terceiro lugar está Joice Hasselmann (PSL), com 13.015 votos.

Vanderlei Macris – 12,91% – 15.251

Eduardo Bolsonaro – 12,20% – 14.409

Joice Hasselmann – 11,02% – 13.015

VERBAS. Na contramão da votação recebida em Americana, Eduardo Bolsonaro foi o único dos 3 deputados que não trouxe nenhuma verba ou recurso extra para o município até o momento. O campeão de conquistas de recursos extras / emendas parlamentares é Macris.

Vanderlei Macris

R$ 250.000,00 Reforma UBS (2019)

R$ 100.000,00 Equipamentos Caps (2019)

R$ 1.500.000,00 Saúde (2019)

R$ 200.000,00 APAE (2019)

R$ 1.000.000,00 Saúde (2019)

R$ 100.000,00 Academias ao ar livre (2019)

R$ 1.050.000,00 Esporte (300 mil) / Creche Lírios (500 mil) / Hospital Municipal (250 mil) (2020)

R$ 100.000,00 APAM (2020)

R$ 2.000.000,00 Saúde COVID (2020)

SAÚDE: 3 RESPIRADORES HOSP MUNICIPAL

R$ 410.000,00 APAE (2021)

R$ 100.000,00 Escola de Goleiros (2021)

R$ 300.000,00 Society Guanabara (2021)

Recursos extras:

Saúde Postos – São Vito, Boer e Vila Galo – Valor: R$ 7,8 milhões

Hospital Municipal – Valor: R$ 5 milhões equipamentos via Ministério da Saúde

Revitalização da obra da Orla da Praia dos Namorados – Valor: R$ 2.250.444,92 Repasse: R$ 1.950.000,00

ETE BALSA – Valor: R$ 29.028.523,25 – Repasse: R$ 26.594.351,38

Nova Captação Agua Bruta Rio Piracicaba – Valor: R$ 11.667.358,50 – Repasse: R$ 9.220.825,74

Recuperação da Ivo Macris – Valor: R$ 13, 4 milhões

Programa Novas Estradas Vicinais

Joice Hasselmann

R$1.000.000,00 Saúde (2020)

Eduardo Bolsonaro

R$0