Dorigon do Proerd cotado pra vice em SB

Nome de consenso do Movimento Direita Santa Bárbara, o cabo Claudemir Dorigon, do 19º Batalhão da Polícia Militar, instrutor do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência) na cidade, foi apresentado esta quarta-feira como provável nome para ser o candidato do grupo para ser indicado a vice este ano.

Como oficial da PM, Dorigon pode se filiar no período das convenções indo para qualquer partido.