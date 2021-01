Doria anuncia todo o estado na fase vermelha. RMC regride

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), comunicou, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, a reclassificação do Estado no Plano São Paulo. Essa é a 3ª reclassificação em 15 dias. As decisões anunciadas serão válidas a partir de segunda-feira (25).

De acordo com Doria, todo o Estados permanece na fase vermelha das 20h até às 06h. Das 06h até às 20h o município retorna para a fase em que já estava, por exemplo, a RMC segue na fase amarela durante o dia.

Com a determinação, no período da noite, nenhum estabelecimento pode funcionar, a não ser aqueles que são considerados essenciais. Academias, bares, restaurantes, casas de eventos deverão estar fechados, por exemplo.

Além da decisão da fase vermelha em todo o Estado no período específico, diversas regiões regridem para fase laranja/vermelha.

“Se o comportamento de hoje se mantem teríamos um risco de colapsos em 2 semanas”, disse a secretária de desenvolvimento do estado, Patricia Ellen da Silva.