Doria promete vacina para todos até 15 de setembro

O Governo do Estado de São Paulo afirmou neste sábado (13) que irá antecipar em 30 dias a vacinação de toda a população adulta. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes. A nova data estimada para finalizar a vacinação da população com idade acima de 18 anos é dia 15 de setembro.

No total, o estado espera imunizar nos próximos 15 dias mais de 7 milhões de pessoas. A partir da próxima quarta-feira (16), pessoas entre 50 a 59 anos sem comorbidades já podem receber a 1º dose.

Veja as novas datas de vacinação:

50 a 59 anos: 16/06 a 22/06

43 a 49 anos: 23/06 a 26/06

40 a 42 anos: 30/06 a 14/07

35 a 39 anos: 15/07 a 29/07

30 a 34 anos: 30/07 a 15/08

25 a 29 anos: 16 a 31/08

18 a 24 anos: 1 a 15/09

Até o momento, São Paulo já aplicou 19.328.440 doses, sendo 3.373.944 de primeira dose e 5.954.496 de segunda, completando o esquema vacinal. Atualmente, o estado tem 12,86% da sua população imunizada. No entanto, segundo o governo, mais de 400 mil pessoas não retornaram para tomar a segunda dose.