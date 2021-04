Doria libera comércio e atividades religiosas; depois bares e academias

O Governo do Estado anunciou, no início da tarde desta sexta-feira (16/4) uma nova etapa do Plano São Paulo, com início no próximo domingo (18/4). Chamada de “fase de transição”, ela terá dois momentos, com reabertura do comércio e, posteriormente, retomada setor de serviços.

A primeira etapa acontece de 18 a 23 de abril, com a permissão das atividades comerciais das 11h às 19h e a liberação das atividades religiosas com restrições (25% da capacidade).

Em um segundo momento, de 24 a 30 de abril, também passam a ser permitidos os serviços gerais, como restaurantes, salões de beleza, atividades culturais e academias.

Durante a fase de transição ficam mantidas as seguintes regras: toque de recolher das 20h às 5h; teletrabalho para atividades administrativas; sugestão de escalonamento da entrada e saída de atividades. Ao final deste período, será realizada nova atualização, que entrará em vigor dia 1º de maio.

21 de abril

Os estabelecimentos do segmento varejista sediados em Americana e Nova Odessa estão autorizados a abrir com a presença de funcionários, conforme acordo estabelecido entre Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) e sindicato dos trabalhadores.

Para isso é necessário que o estabelecimento possua o Certificado de Adesão para Trabalho, fornecido pelo Sincomercio. Além disso, é necessário cumprir as normas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), como pagamento de horas-extras, concessão de folga compensatória, vale transporte e alimentação. Para mais informações entrar em contato com o sindicato pelo telefone/WhatsApp (19) 3462-1737.