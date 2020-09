Doria elogia Bolsonaro por efetivação de Pazuello

O governado do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) usou sua conta no Twitter nesta quinta-feira para elogiar o presidente Jair Bolsonaro pela efetivação do General Pazuello como novo Ministro da Saúde. Pazuello ocupa o cargo interinamente.

Além de parabenizar Bolsonaro, Dória também elogiou a postura de Pazuello à frente da pasta, enaltecendo o diálogo aberto.

Cumprimento a decisão do Presidente @jairbolsonaro de efetivar o General Pazuello como novo Ministro da Saúde do Brasil. Uma decisão correta. Pazuello tem tido uma postura republicana e aberta ao diálogo. Que ele possa continuar a ajudar nosso país a superar a pandemia.