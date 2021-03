Doria deve anunciar ‘fase roxa’; mais restritiva nos essenciais

O governador do Estado de São Paulo João Doria (PSDB) deve endurecer as medidas restritivas do Plano SP. Todo o estado já está na Fase Vermelha – quando apenas serviços essenciais podem funcionar -, mas o governador deve incluir a Fase Roxa, que torna mais restritivo o funcionamento também dos serviços essenciais.

As novas medidas, que atinge supermercados, postos de gasolina, padarias e farmácias, devem ser anunciadas nesta quarta-feira, às 12:45, em entrevista coletiva.

Doria também deve anunciar mudanças devido a uma solicitação do procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mario Sarrubbo, que recomendou ao governador “providências para suspensão da realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo e de eventos esportivos de qualquer espécie, inclusive partidas de futebol, durante a fase vermelha do Plano São Paulo”.