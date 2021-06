Doria anuncia antecipação da vacinação de toda população adulta de SP

O Governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou, nesta quarta-feira, através da sua conta no Twitter, a antecipação da vacinação contra o coronavírus de toda população adulta do estado até o dia 18 de outubro deste ano.

De acordo com Doria, até esta data todos os moradores do estado com 18 anos ou mais já terão tomado a primeira dose do imunizante.

O governador anunciou, ainda, o lançamento de uma plataforma de contagem regressiva dos grupos por idade para receber a vacina, denominado “Dia da Esperança”. Veja aqui.

Vale ressaltar que, apesar do anúncio, o calendário estabelecido depende do cronograma de entrega de vacinas do Ministério da Saúde.