Dor nas costas pode ser falta de água

Tomar de dois a três litros de água por dia é a receita para amenizar muitos dos problemas de saúde enfrentados por milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive a dor nas costas. De acordo com a professora do curso de Fisioterapia da Universidade Positivo (UP), Christina Cepeda, o baixo consumo diário de água pode contribuir para que o organismo não consiga se recuperar das atividades realizadas no dia a dia, como andar, correr, se abaixar e pular.

Para funcionar corretamente, o corpo humano precisa estar devidamente hidratado. Somente com um volume suficiente de água é possível manter os órgãos funcionando, sejam eles órgãos internos, como o estômago e o pulmão, ou externos, como a pele e os olhos. Essa mesma regra vale para os ossos e as articulações, de acordo com a especialista. “A desidratação pode ocasionar dores nas costas e articulações, por exemplo, porque os discos da coluna vertebral também necessitam de água”, alerta.

Essa é uma necessidade em qualquer época do ano, mas, durante os meses de calor, o consumo de água é ainda mais fundamental, segundo Christina. “No verão e em dias de muito calor, as pessoas transpiram mais e por mais tempo, o que faz com que o volume de água no corpo diminua. Essa redução pode causar uma desidratação da cartilagem das articulações e provocar dor.”

Beber água ajuda na flexibilidade

Formada por uma série de vértebras, a coluna vertebral tem, além delas, os “discos intervertebrais”. Esses discos têm algumas funções primordiais. Uma delas é ajudar a amortecer os impactos causados na movimentação cotidiana do corpo. A outra é aumentar a flexibilidade da coluna. E é a desidratação desses discos que pode causar dor. “Normalmente, os discos intervertebrais perdem água ao longo do dia e voltam a se hidratar à noite, quando estamos deitados. Para que isso aconteça, no entanto, é necessário ingerir muita água”, detalha Christina.

Quando essa hidratação não ocorre porque o volume de água não é suficiente, os discos reduzem sua altura e, consequentemente, o espaço entre as vértebras. Além da dor em si, esse tipo de ocorrência também reduz a amplitude dos movimentos, ou seja, a flexibilidade da coluna.

Como evitar a dor causada pela desidratação

Somadas à ingestão de dois a três litros de água todos os dias, algumas rotinas contribuem para manter o corpo hidratado e funcionando normalmente. A especialista lembra a importância de praticar exercícios de alongamento regularmente e, para completar, manter uma alimentação saudável e equilibrada.

Diagnosticar a falta de hidratação como causa primordial da dor nas costas é tarefa para um profissional habilitado. Depois de uma avaliação física, ele pode solicitar exames de imagem, como a radiografia, e até uma ressonância magnética para verificar se a desidratação existe e, em caso positivo, qual o grau. Mas, segundo Christina, prevenir ainda é o melhor remédio. “Se você experimentar dor ou desconforto fora do normal, procure um profissional habilitado”, orienta.