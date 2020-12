Donos identificam assassinos de cão Ozzy em Santa Bárbara

Os donos identificaram as pessoas que mataram o cão Ozzy em Santa Bárbara d’Oeste. Ozzy era cão adotado, retirado das ruas. O dono fez um depoimento forte nas redes sociais.

Roliandro Costa escreveu que foi um caso de envenenamento. “Foi difícil assistir a 7 horas de vídeos da câmera de segurança. O motivo era que quem praticou essa crueldade não ficasse impune e que o que ocorreu e o que vai ocorrer sirva de exemplo. Está feito! Identificamos o monstro”.

“Eu sempre digo que cachorro vai cedo porque são mais evoluídos que nós. Matarem o Ozzy é a prova disso. Um cão com todas as características peculiares dele. Pude conviver como tutor dele por pouco mais de 60 dias. Mataram o meu cachorro… O cão que era seu afilhado @discoverysl . O cão que era meu, do Gael e da @schubertlarissa (que foi abordada com um abraço pelo Ozzy).”