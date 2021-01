Donos de bares se reúnem com Sardelli às 10h

O grupo de donos de bares e restaurantes de Americana que articulava um protesto na próxima segunda-feira no paço municipal acabou desistindo e vai se reunir com o prefeito Chico Sardelli/PV às 10h. Dono de um bar famoso na cidade, o vice-prefeito Odir Demarchi/PL também participa da reunião. A comissão que vai para a reunião tem, até agora, 11 nomes selecionados.

Eles pedem que ele ‘peite’ a decisão do governo do Estado e permita o funcionamento de bares a pelo menos até às 22h nos dias de semana e até a meia noite às sextas e sábados.

A medida do governo do Estado de levar a região para a fase vermelha nos períodos da noite e finais de semana- com restrição de atendimento para até às 20h- levou a um ‘levante’ logo na sexta-feira.