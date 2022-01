Hopi Hari e Wet n’Wild conectados? É o que pode acontecer nos próximos meses. O Brooklyn Internacional, grupo americano que detém 75% do parque Hopi Hari, iniciou conversas com a Funcef, o fundo de pensão dos funcionários da Caixa, para uma nova aquisição: quer comprar 55% do Wet n’ Wild, o parque aquático vizinho ao Hopi Hari, em São Paulo.

O projeto do Brooklyn é expandir as atividades e ampliar investimentos em plataformas de entretenimento na América Latina, especialmente no Brasil.