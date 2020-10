João Pértile, proprietário de tradicionais estabelecimentos do ramo de alimentação em Americana, morreu, nesta quinta-feira, aos 74 anos, após passar mal e ser levado ao hospital. Ele foi diagnosticado com insuficiência renal e respiratória e sofreu uma parada cardíaca.

João era dono do Titio Lanches – na Avenida Abdo Najar – e, junto com seus irmãos, esteve à frente do famoso Bar Garoto por mais de 40 anos – localizado na Rua 30 de Julho.