Dona Neide, moradora do jardim São Roque em Americana, que estava desaparecida desde a tarde desta terça-feira foi encontrada no final da noite na avenida Iacanga. Ela saiu de casa por volta das 15:30h e familiares e amigos pediam ajuda via whatsapp ou facebook.

Uma senhora que a havia visto encontrou em contato com o telefone deixado na reportagem e avisou que ela estava na av Iacanga.

Por volta da meia noite ela já estava em casa de volta- sã e salva.