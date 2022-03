Dona de casa salva cachorrinho de afogamento

Uma dona de casa salvou um cachorrinho que estava se afogando e sendo levado pela correnteza no ribeirão Quilombo. O ato heróico de Maria Gabriela Gara aconteceu neste sábado (5) no bairro São Domingos em Sumaré. A equipe da Defesa Civil se deslocava para o bairro e foi acionada por moradores informando que uma mulher estava tentando retirar um cachorrinho na margem do Ribeirão. O animal teria fugido de uma casa vizinha e entrado na água, mas não estava conseguindo sair em razão da correnteza.

As equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e da Secretaria de Segurança Pública encontraram a jovem, que é de origem boliviana, abraçada ao animal e tentando sair da água.

“Após o ato heroico, descobrimos que o animal era de uma criança da localidade, e o devolvemos a ela”, conta Demétrio Moreira, diretor da Defesa Civil da cidade. Gabriela Gara passa bem e recebeu muitos aplausos dos moradores locais que acompanharam sua ação de salvamento.

Após TodoDia