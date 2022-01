Domino’s lança programa de estágio

O período é de boas oportunidades para estudantes que buscam estágio para ingressar no mercado de trabalho. A Domino’s Pizza Brasil acaba de lançar o programa Brotinhos Tech, com vagas para Rio de Janeiro e São Paulo. As vagas são para modelo flex office, com períodos alternados entre trabalho remoto e presencial.

O Brotinho Tech terá duração de seis meses a dois anos, com possibilidade de efetivação ao término do programa. As vagas são para a área de tecnologia. Poderão se candidatar estudantes a partir do 3º período de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Rede de Computadores, Banco de Dados e similares.

A Domino’s busca candidatos dispostos a aprender, que sejam inovadores, criativos e atendos às tendências do mercado. Interesse por projetos de desenvolvimento de softwares e conhecimentos básicos de lógica de programação e linguagens específicas como C, Java, C#, .Net serão diferenciais. A companhia oferece bolsa auxílio, vale-transporte, vale-refeição e/ou vale-alimentação, plano de saúde, trilha de desenvolvimento, day off e modelo de trabalho flex office. Todo o processo de recrutamento será online, com bateria de testes tradicionais, dinâmicas e entrevistas.

Os estagiários selecionados terão oportunidade de participar de projetos estratégicos da área de tecnologia, do planejamento à execução e vivenciar na prática os processos de uma companhia em ritmo acelerado de crescimento.

“O objetivo do programa é oferecer uma experiência profissional de verdade, com participação dos Brotinhos em diferentes etapas dos nossos processos inovadores. Queremos ensiná-los a trabalhar com tecnologia e enriquecer o repertório profissional desses jovens, formando nossos futuros líderes em casa”, explica Victor Garcia, diretor de Gente e Gestão da companhia.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site https://dominos.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6MTM5OTE0Nywic291cmNlIjoiZ3VweV9wdWJsaWNfcGFnZSJ9?jobBoardSource=gupy_public_page e vão até o dia 7 de fevereiro. Serão aceitos estudantes com previsão de formatura entre junho de 2023 e dezembro de 2024. Os selecionados começam a atuar ainda no primeiro semestre desse ano.