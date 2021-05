Domingou do tráfico no Orquídeas era com adolescente

O domingo do tráfico de drogas no jardim Orquídeas terminou com um adolescente detido depois de ação da Guarda Municipal. A ação das forças de defesa foi por volta das 16h15 na rua Saturnino Rodrigues e foi feita pela equipe do time do Subinspetor Firmino, motorista GM Andrade e segurança GM José.

A equipe tática fazia patrulhamento preventivo no jardim das Orquídeas- rua Saturnino Rodrigues- quando se deparou com o menor L. A.M., 16, saindo de uma área verde. Ele é bastante conhecido da equipe e dos meios policiais e logo foi dada voz de parada, porém saiu correndo. Mas foi alcançado e abordado já na rua Humberto de Luca.

Em revista pessoal foi localizado em seu bolso 28 microtubos de cocaina e 82 porções de maconha. No local onde saiu em meio a área verde foi localizado um tubo enterrado e nele contendo 253 porções de maconha, uma balança, e 10 embalagens de saquinho vazio e 2 sacos plástico contendo microtubos vazio.

O adolescente disse que seria o proprietário de todo entorpecente apreendido. Diante do fato foi conduzido ao plantão policial onde a autoridade de polícia determinou lavratura de b.o de ato infracional/tráfico de drogas.

E o menor liberado ao responsável.