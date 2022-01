Rua Domingos Justo, divisa com SBO, passará ter sentido único

Visando a melhoria do trânsito, a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana vai promover mudança de sentido de direção na Rua Domingos Justo, região da Vila Omar, divisa com Santa Bárbara d’Oeste. A via passará a ter sentido único em toda a extensão a partir de sexta-feira (21). Os motoristas devem ficar atentos à mudança.

“A via deixará de ser mão dupla e passará a ser mão única de direção no sentido Centro-Bairro. O objetivo da alteração é reorganizar o trânsito naquela região e melhorar o fluxo de veículos na via”, segundo o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol.