Domingo tem aula de passinho flashback no Portal

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana realiza, no domingo (6), o Projeto Verão com aulas de passinho na Avenida Antônio Pinto Duarte, próximo ao Portal de entrada da cidade. O evento acontece das 16 às 21 horas, é gratuito e destinado a toda a família.

As aulas são comandadas pelo grupo Amigos do Flashback, com muito dance, hip hop, zumba e ritmos que fizeram sucesso no passado. Vale lembrar que a realização da aula está condicionada ao tempo bom. Caso chova, a atividade terá que ser transferida para outro dia, que será definido posteriormente.