Dom Bosco faz missa ‘pra 100’ a partir de sábado 22

A igreja de Dom Bosco voltará com as missas presenciais a partir do próximo dia 22 de agosto, sábado, às 14h. No pátio, será celebrada a primeira missa Paróquia São João Bosco (Rua Dom Bosco, 60 – Vila Santa Catarina – Americana – SP) seguindo os protocolos exigidos tantos pela prefeitura e diocese de Limeira.

A missa será celebrada no pátio do Colégio Dom Bosco e terá capacidade para até 100 pessoas, mediante inscrições durante a semana na secretaria da paróquia

MAIS HORÁRIOS- Além deste horário das 14h, também será celebrada missa às 18h do sábado também e no domingo às 7h, 9h e 19h, sempre com a presença dos paroquianos que realizaram inscrições durante a semana na secretaria da paróquia.