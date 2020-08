Dois vão em cana por ‘atacar’ empresa de construção

Dois homens foram presos por furtar uma empresa de construção neste domingo, em Americana.

A equipe da polícia militar havia sido informada – através do rádio – que o dono da empresa estaria aguardando a chegada da polícia para averiguação de um furto no estabelecimento. De acordo com o levantamento de funcionários, duas bobinas de fios elétricos teriam sido levadas. Além disso, segundo o gerente, na noite anterior a empresa também teria sofrido uma tentativa de furto.

Assim que os policiais deixaram o local, avistaram em uma mata próxima dois indivíduos em atitude suspeita. A equipe realizou a abordagem e encontraram as bobinas e na mochila de um deles, localizaram mais materiais como marreta, lanterna, luvas e mais. A ação aconteceu no bairro Salto Grande.

A dupla foi detida em flagrante e confessaram que furtaram os objetos para vender e usar o dinheiro para comprar drogas.

Os dois tiveram prisão em flagrante decretada e ficaram à disposição da justiça.

Com informações Policial Padrão