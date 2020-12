Acidente na Rua das Rosas mata duas pessoas neste Natal

Foto Evandro Gonçalves – Policial Padrão

Um acidente na tarde deste Natal matou duas pessoas na Rua das Rosas, no bairro Cidade Jardim, em Americana.

Segundo informações, o motorista de um Ford Fiesta teria perdido o controle do veículo e colidiu com o muro de uma academia. Ele seguia pela via sentido bairro Mathiensen.

Haviam quatro passageiros no veículo e os dois que estavam no banco de trás sofreram parada cardiorrespiratória e não resistiram aos ferimentos. As outras vítimas, que ficaram presas nas ferragens ficaram em estado grave e socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal de Americana.

As vítima fatais foram identificadas como Alex Monteiro de Morais, 38 anos, e Alessandra (ainda sem identidade completa).