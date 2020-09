Nesta quarta-feira, 23 de setembro, a partir de 21h15, o SBT transmitirá para a próxima rodada da ‘Copa Libertadores da América’ os jogos: “Guarani PAR x Palmeiras” sob a narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Edmilson em São Paulo e Goiânia; e “Internacional x Grêmio” com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Galvão e do convidado Luiz Carlos Reche, para o restante do Brasil .