Dois casos de tráfico no Jd Esmeralda

Dois casos de tráfico de drogas foram notificados pela Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na noite desta sexta-feira no Jardim Esmeralda. O primeiro deles tinha um adolescente como principal ‘entregador’ da droga.

RELATO DOS GCMS- Por volta das 21h, os patrulheiros De Souza e Presti surpreenderam L. S.M praticando trafico na praça Rui Barbosa no Jd. Edmeralda. Ele tinha em seu poder duas buchas de maconha e R$ 6 em dinheiro. No local depois indicado por ele foram localizadas onze buchas de maconha e sete embalagens de cocaína.

L. foi conduzido ao plantão policial, as drogas foram apreendidas e ele foi liberado para sua mãe.

MESMA PRAÇA- 1 HORA DEPOIS Os patrulheiros Cleber, Damaceno e Dgiovany receberam informação que após a saída de outra viatura do local , um rapaz trajando camiseta cor laranja, moreno e magro chegou no local e começou a vender entorpecentes. Diante das informações a guarnição deslocou ao local onde observou o FPS, 19, com as características descritas indo em direção a um outro rapaz que havia acabado de estacionar um veículo.

Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem jogou ao solo um invólucro e em ato contínuo saiu correndo, mas foi acompanhado e detido após alguns metros. Ele tinha consigo R$ 57 e ao verificar o que o mesmo havia dispensado ao solo , constatou tratar de 13 papelotes semelhantes a cocaína.

Indagado, não quis falar sobre os fatos. O mesmo foi algemado em acordo com DL 8858/16 devido receio de fuga e preservação da integridade física sendo apresentado no plantão policial onde a autoridade de plantão determinou elaboração de RDO de apreensão de objeto sendo a parte liberada após o término.

F.P.S. possui 3 ato infracional/ tráfico E 1 Tráfico de drogas.