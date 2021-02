Dois caem com crack e graninha na Cidade Jardim

(Foto: GAMA)

Dois homens de 23 e 24 anos foram detidos esta quarta-feira (03) com porções de crack e dinheiro, na Cidade Jardim II, em Americana. A detenção foi realizada pela viatura da Guarda Municipal (Gama) dos agentes Siderlei e Rogério. Os patrulheiros receberam denúncia de que um ciclista moreno, vestido com bermuda preta vendia drogas na Rua das Violetas.

A equipe foi até o local e visualizou duas pessoas, sendo uma delas o denunciado. Ao ver aproximação policial, fugiram, mas com o apoio de outra viatura composta pelos agentes Adnilson e Sub. Cauê. Os dois detidos foram revistado, o denunciado de 23 anos estava portando R$ 56,71 e uma pedra de crack, já com o segundo abordado nada de ilícito foi localizado. As equipes fizeram buscas pelas proximidades e localizaram em um ponto de ônibus uma caixinha de suco contendo mais seis porções da mesma substância.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Após policialpadrao.com.br