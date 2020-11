Dois acidentes na tarde deste sábado

Dois acidentes de trânsito marcaram a tarde deste sábado em Americana.

O primeiro deles- Acidente de trânsito sem vítima- aconteceu na rodovia SP 304, km 125 leste. A colisão traseira entre caminhão e carreta chegou a atrapalhar o tráfego no local por causa dos curiosos. O Caminhão ficou travado na faixa, aguardando apoio do Guincho da AutoBAn para remoção. O registro da batida foi 14h20 e o caminhão estava vazio e a carreta carregada com madeiras.

CAPOTOU- O outro acidente foi na avenida João Luiz Mazer, no bairro Mário Covas. As informações iniciais dão conta de ter sido um capotamento.