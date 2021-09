O cachorrinho da foto- Ted- está perdido na região do bairro Cândido Bertine, em Santa Bárbara d’Oeste. O local fica na região da divisa SBO Americana próximo à avenida Alfredo Contato.

O pedido veio do pessoal do pet shop que está ajudando a família, que tem sofrido muito com o sumiço do cãozinho por ser ‘cachorro de criança’.

A família pôs recompensa de R$ 1 mil para quem encontrar o Ted.

Fone para contato 11.96830.0830 Marcela.