DogHero tem vagas em São Paulo

março de 2021 – A DogHero, maior empresa de serviços para pets da América Latina, está com vagas abertas na cidade de São Paulo. As posições são para a área de tecnologia da companhia: Analista de BI Sr.; Engenheiro de Dados; Android Software Engineer; iOS Software Engineer; Sr. Back-End Engineer.

Os interessados devem realizar as inscrições via plataforma Gupy . Atualmente, a empresa está trabalhando 100% remota. Desta maneira, tanto as etapas do processo seletivo, como o início das atividades acontecem de forma online.