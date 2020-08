Documentário brasileiro como melhor produção em Londres

O London Lift-Off é um Festival de Cinema Europeu qualificado pelo Internet Movie Database (IMDB), hoje pertencente à multinacional Amazon. Desde 2010, o evento busca apoiar cineastas independentes em sua busca pela indústria cinematográfica, com exibições anuais ao vivo em diferentes países da Europa. Nesta edição, devido à pandemia do novo coronavírus, o Festival está acontecendo de forma online, até o próximo domingo (9), permitindo

que telespectadores de todo o planeta assistam aos filmes e votem nos seus preferidos.

Como único representante brasileiro na mostra competitiva, o documentário “Viewpoint of Renata Bueno”, escrito e dirigido por Abbadhia Vieira, mostra as diferenças entre os sistemas políticos do Brasil e da Itália, convidando o espectador a uma viagem ao belo centro da cidade de Roma, enquanto aborda temas como humanização, educação, diversidade, civilidade, empreendedorismo e motivação.

“O título é um convite para conhecer a política italiana através das histórias e experiências de Renata Bueno, a primeira brasileira a ocupar um cargo de deputada no Parlamento Italiano”, conta Abaddhia. No decorrer das filmagens, a produtora pôde descobrir que Renata tinha uma forte deficiência física: menos de 50% da visão. Apesar disso, a personagem desenvolveu projetos no campo político na Itália, fora de seu país de origem, o Brasil, com muita atitude e sabedoria.

As cinco produções mais votadas pelo público serão classificadas pelos juízes oficiais da Lift-Off, que irão pontuá-los com base em diversos aspectos. O filme com a maior pontuação geral ganha uma exibição no Pinewood Studios, um dos maiores estúdios cinematográficos britânicos.

Para assistir “Viewpoint of Renata Bueno”, basta acessar o site onde está sendo realizado o Festival (https://vimeo.com/ondemand/showcaseextravaganza1) e se inscrever mediante ingresso virtual para a mostra (US 10). Para votar, basta escrever “VOTED” na seção de comentários, habilitada apenas para pagantes, seguido dos nomes de seus dois filmes favoritos. Em seguida, basta confirmar o voto acessando https://liftoff.network/voting-system-showcaseextravaganza-1. Votos com apenas uma seleção ou o mesmo filme duas vezes serão invalidados.