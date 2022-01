Doação de tampinhas ajuda ONG de proteção animal

A doação de tampinhas tem feito a diferença no dia a dia da Associação Viralatinhas de Sumaré, uma ONG que ajuda animais em situação de abandono e atua na adoção consciente. As tampinhas entregues para a entidade são vendidas e o dinheiro utilizado na compra de ração, de remédios e também na castração.

A iniciativa tem mobilizado cada vez mais a sociedade e atraído novos adeptos. Um exemplo é a empresa É PRA JÁ Impressões Inteligentes. A empresa abraçou a causa e virou um ponto de coleta de tampinhas. Além dos colaboradores, clientes e parceiros também passaram a juntar tampinhas para doar em prol dos animais. Todo o material arrecadado é repassado para a Viralatinhas. “A ONG Viralatinhas faz um trabalho espetacular e juntar tampinhas, que antes iam para o lixo, é uma forma muito simples de colaborar. Estamos ajudando os animais e também o meio ambiente”, afirma Cristiano Anselmo, CEO da É PRA JÁ Impressões Inteligentes.

A ideia, agora, é expandir os pontos de coleta para outras empresas e estabelecimentos comerciais da cidade. A É PRA JÁ está preparando pontos exclusivos para a coleta de tampinhas. Os locais serão identificados para facilitar a entrega do material. A instalação dos novos pontos de coleta está prevista para o início do ano que vem.

A ONG Viralatinhas foi criada em 2002. A ideia de coletar tampinhas para aumentar os recursos de manutenção da ONG surgiu em 2019. Depois de receber as doações, Tuca Suguihara, fundadora da ONG, separa o material e vende. Cada quilo de tampinha rende R$ 1,50. Para juntar um quilo de tampinha são necessárias cerca de 460 tampinhas. Com a venda de 100 quilos de tampinha, a ONG consegue R$ 150,00, valor médio gasto em uma castração.

Recurso importante, principalmente, nesta época do ano, quando aumentam os casos de abandono, atropelamento e devolução de animais adotados. Tuca ressalta que a ONG não tem canil e nem tem a função de recolher animais indesejados pelos donos. O seu papel é ajudar animais abandonados e vítimas de maus tratos, oferecendo os cuidados necessários até que eles sejam adotados. “Infelizmente, no fim de ano aumentam muito os casos de abandono. E as doações de tampinhas ajudam a custear os gastos extras”, afirma Tuca.

Para saber mais sobre o trabalho da ONG Viralatinhas, o site é https://viralatinhas.com/ . No Facebook, o endereço é @viralatinhasumare e no Instagram @viralatinhasoficial