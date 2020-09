Doação. Banco de sangue agora agenda por aplicativo

O Banco de Sangue de Americana registra uma média de 300 doações de sangue por mês. Entretanto, registrou uma queda em seu estoque nos últimos dias, necessitando principalmente dos tipos sanguíneos O+ e O-. Essa redução pode afetar pacientes que necessitam de transfusão de sangue e pessoas que precisam durante procedimento cirúrgico. Para facilitar o processo de doação de sangue e realizar campanhas por tipo sanguíneo, o Banco de Sangue e o aplicativo Sangue Amigo fizeram uma parceria para proporcionar mais comodidade e assim, aumentar os estoques da unidade.

O aplicativo Sangue Amigo é uma plataforma idealizada pelo Instituto Smart City, filiado ao Instituto Delta, de Sorocaba – SP e tem como parceira a hematologista Maria Goretti de Araújo Marques. O aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas iOS e Android. Através dele, o usuário pode fazer o agendamento e ter seu atendimento com hora marcada.

De acordo com a diretora do Instituto Smart City, Ilma Laurindo, o aplicativo Sangue Amigo pode ser acessado de qualquer lugar do Brasil. Basta o usuário baixar a plataforma, se cadastrar e buscar o hemonúcleo mais próximo da sua localidade. “Por meio do aplicativo, os gestores dos bancos de sangue podem fazer campanhas de doação personalizadas por tipo sanguíneo. Também, a plataforma emite lembretes para o usuário, evitando defasagem na agenda”, explica.

A médica Maria Goretti destaca a importância do aplicativo em meio a pandemia do novo coronavírus. “A plataforma é uma forma segura de fazer a doação, pois evita aglomeração e o contato com outras pessoas. Com apenas alguns cliques, é possível salvar vidas e ajudar o próximo”, afirma.

A ferramenta atende também à Nota Técnica no 13/2020 do Ministério da Saúde, que orienta sobre a triagem clínica dos candidatos à doação de sangue, em virtude da Covid-19.

“O aplicativo Sangue Amigo veio pra somar a nossa rotina, pois é muito funcional e prático. A adesão a um sistema de agendamento online, além de modernizar o processo, trouxe uma série de benefícios decorrentes, que vão desde a melhoria no atendimento, até a conquista de novos doadores, levando também a melhoria na gestão”, ressalta Talita Menezes, biomédica gestora do Banco de Sangue de Americana.

Hemoacre foi o primeiro

O Hemoacre, localizado na cidade de Rio Branco (AC), foi o primeiro a instalar o aplicativo Sangue Amigo, que se tornou um importante aliado da Saúde. Também já está em funcionamento no hemonúcleo da cidade de Cruzeiro do Sul (AC).

Os hemonúcleos interessados em disponibilizar o agendamento da doação de sangue por meio do aplicativo podem entrar em contato pelo endereço eletrônico: [email protected] A instalação é simples, rápida e feita remotamente via internet. Outras informações pelo site www.sangueamigo.org.