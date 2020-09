DOAÇÃO. Abandonado, Spike agora precisa de um lar

Oi gente!! Eu sou o Spike (meu nome temporário), vou contar minha história para vocês: fui abandonado em frente a uma empresa na qual não poderia ficar por ser perigoso para mim, fiquei três dias exatamente no mesmo lugar na esperança de meus “tutores” voltarem, até que a tia Bianca e o tio Matheus Barreto não aguentaram ver a minha tristeza e a minha situação de abandono e me resgataram, já passei por consulta veterinária e fiz diversos exames e estou super saudável.

Serei castrado na segunda-feira (eita , mas sei que é para o meu bem), serei vacinado, vermifugado e tudo mais.

Mas agora eu preciso muito de um lar ou um Lar temporário, pois não posso ficar muito tempo na clínica.

Se você não puder me adotar, ajude divulgando, compartilhando, curtindo, comentando…. enfim, estou esperançoso, pois sou um bom garoto, muito dócil, me dou bem com outros doguinhos e gatinhos também.

Sou filhotão (não tenho nem 1 ano ainda), provavelmente mestiço Pastor Belga.

Se você tiver um espaço para mim na sua casa e principalmente no seu coração é só comentar aqui ou entrar em contato nesse número 19 99663-3956 (Bianca).