Livro traz dicas para quem quer empreender

Você entende que motivação corresponde aos motivos que nos levam à ação?

O Microempreendedor Individual (MEI) precisa de motivação para delinear sua atuação de negócio e, mais ainda, para superar os limites que regem seu trabalho, o limite anual de ganhos.

Se você tem o sonho de abrir um CNPJ como Microempreendedor Individual você encontra suporte e experiência de sobra na obra “Do MEI ao milhão”, do autor Itacir Flores, que traz um verdadeiro passo a passo, orienta sobre a abertura da empresa, explica os termos técnicos mais básicos, até as questões operacionais a serem superadas. O leitor entenderá, por meio dessa obra o que acontece no contexto de trabalho atual e no que implicam diversos aspectos, como a reforma previdenciária.

Em um formato de guia, o livro, que conta com o prefácio da empresária, escritora e conferencista internacional Tathiane Deândhela, proporciona ao leitor um grande acervo de perguntas e respostas para rapidamente tirar as dúvidas dos leitores.

“Acredite que você tem o poder de conquistar seu milhão e ir além, pois, ao observar a necessidade, você entrou em ação, no movimento necessário em busca de sua realização”, revela Itacir Flores. Para ele, como MEI, é preciso superar limites, limites de ganhos para chegar ao sonhado milhão.

Assuntos como investimentos, sócios, riscos da atividade, licenças, alvarás, registro de marcas, atuação fora do país, emissão de nota, controle de estoque, controle de faturamento, participação em licitações, dentre muitos outros são abordados e possibilitam mais segurança a quem empreende.

Além de ser um aliado nos momentos de desafios, a obra, lançada pela Literare Books International ainda é um manual divertido, pois contém diálogos e ilustrações que dão mais leveza ao tema.

Sobre o autor

Itacir Flores – Formado em Direito pela Ulbra – Canoas (RS). Bacharel em Ciências Militares na Área de Defesa Social. Pós-graduado em Direito Comercial. MBA Executivo em Segurança Privada – Safety & Security. MBA em Gestão de Cooperativas. Pós-graduação em Gestão Empresarial e Negócios. Empresário. Jornalista e escritor. Oficial Superior da Brigada Militar. Presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre (RS). Diretor na Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Diretor de Atividades Complementares da Câmara Municipal de Porto Alegre (RS). Extensão em Política, Estratégia e Gestão pela Escola Superior de Guerra e Faculdade Luterana São Marcos. Título de Cidadão de Porto Alegre (RS). Medalhas de Mérito.