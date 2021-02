Djokovic vence na Austrália pela 9a vez

Novak Djokovic, de 33 anos, deu este domingo mais um passo na consolidação do seu estatuto de lenda do tênis — e do esporte mundial — ao conquistar a edição de 2021 do Australian Open, em Melbourne. É o nono título de Djokovic no Happy Slam (o segundo homem a vencer pelo menos 9 vezes o mesmo Major, depois de Nadal em Roland Garros) e o seu 18.º troféu de Grand Slam, aproximando-se dos recordistas Roger Federer e Rafael Nadal.

Numa final que prometia muito mas acabou por ser uma enorme desilusão, Djokovic, número um do Mundo, não deu grandes hipóteses ao russo Daniil Medvedev, quarto do ranking, por 7-5, 6-2 e 6-2, num encontro resolvido em apenas 1h52 de duelo e no qual o campeoníssimo sérvio foi superior em todos os departamentos de jogo. Medvedev, que estava numa série de 20 vitórias consecutivas à entrada da final, passou completamente ao lado da ocasião, acumulando erros e maus jogos de serviço diante de um adversário que como tantas vezes ao longo da sua carreira… guardou o melhor do seu tênis para a final.