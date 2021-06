Djokovic favorito ao título em Wimbledon

O torneio de Wimbledon, competição mais antiga e um dos mais importantes eventos de tênis do mundo, começa na próxima segunda-feira (28) e promete grandes emoções.

Grandes nomes do esporte competirão pelo troféu nas quadras de Londres, mas para Novak Djokovic, vencer esse torneio é essencial para uma conquista ainda maior. 2021 é a chance de Novak Djokovic conquistar o raríssimo True Golden Slam, título informal pela conquista, no mesmo ano, dos quatro principais torneios de tênis do mundo – US Open, Australian Open, Roland Garros e Wimbledon – e também da medalha de ouro olímpica.

Destes, o tenista já venceu o Australian Open e Roland Garros em 2021. Para conquistar o super título, Djokovic tem que vencer Wimbledon, os Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho, e o US Open, que começa em agosto. Até hoje, apenas uma atleta conquistou esse feito: a alemã Steffi Graf, que em 1988 venceu os cinco torneios.

Especialista em cálculos de probabilidades, a Betfair.net analisou as chances de Novak Djokovic conquistar o Golden Slam. Número 1 no ranking da ATP, o tenista sérvio registra 12,5% de chances de conquistar os cinco títulos este ano e igualar-se à alemã.

Diferentemente do Grand Slam, que consiste na conquista dos quatro grandes torneios de tênis no mesmo ano, o grande charme do Golden Slam está no fato de só poder ser vencido a cada quatro anos, quando são disputados os jogos olímpicos.

O torneio deste ano também será marcante para outro grande campeão. Às vésperas de completar 40 anos, Roger Federer volta às quadras de grama de Wimbledon, onde foi campeão 8 vezes – é o maior vencedor de títulos de simples masculino da competição. Mas as chances do suíço conquistar seu último título de Grand Slam em Wimbledon não são grandes: de acordo com a Betfair.net, a probabilidade é de 7,7%.

Na disputa pelo título masculino de Wimbledon, Djokovic aparece com as maiores chances, na análise da Betfair.net.

Novak Djokovic – 52,4% Stefanos Tsitsipas – 15,4% Daniil Medvedev – 15,4% Roger Federer – 7,7% Alexander Zverev – 6,7%

Já no torneio feminino, a líder do ranking da WTP na atualidade Ashleigh Barty aparece com as maiores chances na análise da Betfair.net:

Ashleigh Barty – 14,3% Serena Williams – 12,5% Iga Swiatek – 10% Garbine Muguruza – 9% Petra Kvitova – 9%

As grandes finais de Wimbledon em 2021 estão agendadas para os dias 10 (feminina) e 11 de julho (masculina).