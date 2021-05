Divulgação dos nomes dos vacinados contra Covid19 deve vingar

A lista com os nomes das pessoas que já receberam a vacina contra o coronavírus em Americana deve ser divulgada em breve.

Nesta quinta-feira, o projeto de lei de autoria do vereador Gualter Amado (Republicanos) que prevê a divulgação foi aprovado pelos parlamentares com uma adequação necessária.

No projeto primeiro, existia a exigência de dados que não são coletados pelo sistema SUS e com a adequação o projeto será colocado em prática pelo poder executivo.

Os dados divulgados serão:

Nome completo, CPF (ocultando os seis primeiros dígitos com asterisco, data da vacina, local de vacinação e grupo prioritário.

De acordo com a justificativa do projeto, o objetivo é trazer mais transparência no processo de vacinação.