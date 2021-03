Divórcio. Ajuda para recomeçar

Os divórcios em São Paulo movimentaram o terceiro maior volume de processos julgados nas varas de primeira instância paulistas em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19. Foram 53 mil casos só no primeiro semestre do ano passado.

Mas enquanto muitos continuam chorando, outros se reinventam e fazem do limão uma limonada. É o caso da empresária Calila Matos, que após o fim de seu casamento resolveu criar a plataforma Idivorciei, que oferece serviços e soluções para quem passa por um processo de separação. “Usei a minha própria experiência no divórcio para criar a startup e dar apoio a todos que precisam superar essa fase difícil. Somos quase 30 especialistas que formam uma rede do bem”, conta.

O Idivorciei oferece a orientação de especialistas em dez áreas prioritárias: saúde emocional, assessoria financeira, assessoria jurídica, carreira profissional, cursos, moradia, bem-estar, viagens, compras e relacionamentos (https://www.idivorciei.com.br).