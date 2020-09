Diversificar a rotina de exercícios fundamental para emagrecer

Para emagrecer com saúde é preciso associar exercícios físicos e dieta. Adotar uma alimentação balanceada, aliada a prática de exercícios orientados por profissional de educação física é essencial.

Pode-se ter bons resultados praticando atividades físicas com uma frequência de 2 a 3 vezes por semana, depois é preciso aumentar para 3 a 4 vezes por semana. Com relação ao tempo, a literatura mostra bons efeitos tanto com rotinas de treinamento conhecidas como time efficent, ou seja, sessões que duram em média 20 a 30 minutos, bem como com sessões de 40 a 60 minutos. “A quantidade é importante, porém a qualidade é fundamental. Quer trabalhar com rotinas mais curtas? Não há problemas, apenas ajuste o treino de maneira que você extraia o melhor daquele período”, orienta Marcos Rodolfo Ramos Paunksnis, CEO da Sprylife.

O executivo da Sprylife informa que a musculação tem papel fundamental no processo de emagrecimento, melhores resultados tanto estéticos como de saúde são alcançados quando há uma rotina que alia musculação e exercícios aeróbios. “A única forma de aumentar a massa muscular, que contribui positivamente no emagrecimento, é pela prática da musculação”, diz Paunksnis.

Repetir diariamente o mesmo treino sem supervisão de um profissional não promove os efeitos esperados e ainda pode causar lesões ao corpo. A elaboração de um programa de exercícios depende de uma série de conhecimentos prévios que o educador físico detém. Com o acompanhamento de um personal trainer é possível elaborar um plano de acordo com o objetivo do aluno. O CEO da Sprylife lembra que o treinador auxiliará o aluno a compreender a relação entre a prática de exercício físico e a adesão à rotina.

