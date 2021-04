Distribuídos 2,5 mil ‘kits alimentação’ em Nova Odessa

Para fazer frente aos efeitos da pandemia da Covid-19, em especial junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino em situação de vulnerabilidade alimentar, a Prefeitura de Nova Odessa vem distribuindo desde o mês de março os “kits alimentação”. Até o momento, 2.500 kits foram entregues a famílias de alunos da Rede Municipal, sendo 900 em março e mais 1.600 na primeira semana de abril.

A previsão da Secretaria Municipal de Educação é aumentar ainda mais o número de kits distribuídos em maio, e assim poder atender cerca de 1.800 famílias da cidade através deste programa de segurança alimentar. De acordo com o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, a Administração Municipal utilizou recursos da merenda escolar para realizar a compra dos alimentos que compõem os kits.

“Desde o início da pandemia, em março do ano passado, esse é o pior momento em nossa cidade e em nosso País. Nós não estamos medindo esforços no sentido de viabilizar a ampliação no número de leitos na Saúde, para que possamos ter condições de atender a nossa gente com dignidade. Criamos o Programa ‘NOS – Nova Odessa Solidária’, onde ofertaremos auxílio emergencial municipal de R$ 200 ao longo de três meses para 1.640 famílias carentes. Estamos distribuindo mais de 700 cestas básicas por meio da Promoção Social”, lembrou o prefeito.

“E, agora, estamos ofertando mais essa ajuda para os nossos alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade. Essa soma de esforços, aliada à solidariedade do povo de Nova Odessa, está fazendo a diferença em nossa cidade”, acrescentou Leitinho.

Segurança

Para realizar a distribuição, a Secretaria Municipal da Educação organizou as escolas dentro de um cronograma, seguindo sempre todos os protocolos de higiene e segurança para que não houvesse aglomerações.

“Realizamos uma programação que foi remetida para casa escola da nossa Rede Municipal. As escolas adotaram os protocolos de higiene e a distribuição seguiu sem aglomerações. Quero aqui agradecer o empenho dos nossos servidores da Educação que realizaram um trabalho magnífico em benefício dos estudantes mais necessitados, ao prefeito Leitinho por nos apoiar integralmente nessa iniciativa”, declarou o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

O kit nutricional, desenvolvido pela Prefeitura de Nova Odessa, conta com 5 quilos de arroz tipo 1, um quilo de feijão carioquinha, um pacote de biscoito de maisena, um sachê de extrato de tomate, um pacote de leite em pó, um pacote de macarrão, um litro de óleo de soja, um quilo de fubá, um pacote de ervilha em conserva e um pacote de milho verde em conserva.

“Essa é mais uma ação da nossa Administração fazendo frente as demandas e atendendo às famílias mais necessitadas, garantindo a elas um importante kit de alimentos, que são os mesmos servidos na nossa merenda escolar”, finalizou o prefeito Leitinho.