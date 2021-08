Distribuidora atacadista tá bombando

Em pouco mais de uma semana de lançamento, o marketplace do setor atacadista e distribuidor, o Abastecebem, já reúne cerca de 100 empresas interessadas em adesão. Os contatos foram realizados em grande parte na Convenção Anual do setor, quando foi anunciado o parceiro tecnológico, a Infracommerce, eleita como a melhor empresa de serviços para e-commerce do Brasil.

“Quanto mais atacadistas participarem, melhor será o desenvolvimento da ferramenta e mais vendas vão acontecer. Isso dará mais retorno ao parceiro tecnológico, fazendo com que ele invista ainda mais no espaço. É um círculo virtuoso. Quanto mais gente, melhor”, esclarece o presidente da ABAD, Leonardo Miguel Severini.

Kai Phillip Schoppen, fundador e CEO da Infracommerce, ressalta os benefícios que a cadeia de abastecimento terá com a B2B. “É uma grande oportunidade para o atacadista e distribuidor de ampliar seus canais de venda e potencializar os resultados. Já o pequeno e médio varejista vai poder se reabastecer em uma experiência 100% digital e personalizada”, enfatiza.

A expectativa é que o “go live” (primeira transação na plataforma) aconteça ainda este ano. A taxa de adesão será cerca de 4 vezes mais baixa do que as praticadas atualmente no mercado, algo entre 2% a 3%, para manter o custo operacional do sistema.

Abastecebem

O projeto de marketplace do setor foi iniciado em 2020 por um comitê coordenado pelos consultores Eduardo Terra e German Quiroga, que participaram do processo desde o início até a escolha do parceiro. O principal objetivo do novo canal de vendas é promover os negócios de atacadistas e distribuidores de forma inteligente, criando um espaço comercial eficiente e justo, no qual as empresas formem uma verdadeira rede colaborativa de negócios, usando tecnologia de ponta, como inteligência artificial, cloud computing e machine learning.

Sobre a Infracommerce

A Infracommerce é um ecossistema digital white label que atua no conceito de Customer Experience as a Service (CXaaS). Com presença no México, Colômbia, Chile e Argentina, e mais de 1.000 funcionários, a Infracommerce foi premiada como a Melhor Operação Logística, pelo E-commerce Brasil; Melhor Empresa de Soluções Digitais, pela ABCOMM; Melhor Empresa para Trabalhar, pela GPTW; e Melhor Empresa de Full Service, pelo Eawards.

Sobre a ABAD

A ABAD representa nacionalmente um setor que faturou mais de R$ 287,8 bilhões em 2020. Atendendo diariamente mais de um milhão de pontos de venda em todos os 5.570 municípios brasileiros, os atacadistas e distribuidores cumprem importante papel social, pois, além de dar capilaridade à distribuição de produtos industrializados essenciais por todo o território nacional, são responsáveis por movimentar as economias locais, gerando mais de 450 mil empregos diretos e 5 milhões de empregos indiretos nos estabelecimentos varejistas do país.