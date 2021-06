Distribuídas mil cestas a famílias carentes em Nova Odessa

Nesta sexta-feira (11), o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa distribuiu as primeiras 500 cestas básicas do mês para famílias carentes da cidade com renda de até um terço do salário mínimo e cadastradas na Promoção Social do Município. Deste total, 400 foram enviadas pelo Governo do Estado através do Programa Alimento Solidário, e outras 100 foram doadas por empresas locais.

Cada cesta do Programa Alimento Solidário é composta por arroz, feijão, macarrão, açúcar refinado, sal refinado, óleo, leite em pó, extrato de tomate, sardinha em óleo, farinha de mandioca e biscoito tipo maisena. De acordo com a assistente social do município Cristina Bizotto, a Promoção Social distribui cerca de 1.000 cestas básicas por mês.

Em junho, além dessas 500 cestas repassadas ao Fundo e que foram direcionadas às famílias com maiores dificuldades econômicas, outras 500 foram adquiridas com recursos do município e serão distribuídas na quarta-feira (16) para as demais famílias com cadastro ativo no programa de distribuição de cestas.

“Muitas pessoas que estavam estabilizadas economicamente perderam seus empregos durante a pandemia e passaram a buscar ajuda na Promoção Social. Com isso, triplicamos a quantidade de cestas distribuídas”, afirmou. Moradora do Condomínio Ipê Roxo, do Residencial das Árvores, a dona de casa e mãe de quatro filhas Sue Ellen Vidal relatou a sua história.

“Fiquei desempregada e logo em seguida o meu marido também. Passei a fazer bicos, mas não é suficiente. Com a cesta básica que eu recebo da prefeitura eu deixo de gastar no supermercado e uso o dinheiro para pagar outras contas. Mas tenho certeza que nós vamos vencer a pandemia, todos vão se vacinar e logo a situação voltará ao normal”, disse.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Juçara Rosolen, deixou as portas do serviço abertas para as pessoas que estão precisando de ajuda. “Basta fazer um agendamento para a realização do cadastro. Para nós, a recompensa em ajudar o próximo é mais valiosa que um tesouro. É um exercício de bondade humana que devemos praticar a toda hora”, disse ela.

O agendamento para cadastro no programa de doação de cestas deve ser feito pelo telefone (19) 3476-1358. A Diretoria de Promoção Social fica na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, e funciona nos dias úteis, em horário comercial.

Com as entregas de junho, a Prefeitura já soma quase 5 mil cestas básicas distribuídas neste ano, e as campanhas de arrecadação de alimentos do Fundo Social e de empresas, ONGs e grupos da sociedade já arrecadaram mais de 10 toneladas de alimentos para os mais vulneráveis, também distribuídas através do Fundo Social e da Promoção Social da Prefeitura.