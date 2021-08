Disse ter sido ‘fechada’ por moto e capotou o carro

Equipe da Guarda Municipal de Americana foi acionada para averiguar um acidente de trânsito na Rua das Petúnias cruzamento com Rua Uirapuru, no bairro Cidade Jardim, nesta segunda-feira, por volta das 16h.

No local, a equipe se deparou com um veículo Fox capotado com as rodas pra cima. Em contato com a condutora, a mesma afirmou que estava dirigindo pela Rua das Petúnias e próximo ao cruzamento foi fechada por um motociclista, momento em que capotou o veículo.

A condutora não sofreu ferimentos e não necessitou de atendimento médico. A equipe da Gama permaneceu no local para monitorar o trânsito até a remoção do veículo.