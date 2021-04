A Guarda Municipal de Americana recebeu, nesta quarta-feira, denúncia de que um indivíduo estava oferecendo uma tampa de bueiro nos ferro velhos do bairro Cidade Jardim.

Com as informações, a equipe realizou patrulhamento pela Rua das Azaléias e se depararam com A. C. S. de 37 anos carregando a tampa de ferro.

O indivíduo acabou confessando que furtou a tampa para comprar comida e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e acabou sendo preso.